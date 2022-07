Androidni avtodom

Hiše na kolesih so med Slovenci vedno bolj priljubljene. Registriranih imamo skoraj osem tisoč avtodomov, močni smo tako v proizvodnji kot predelavi. Ker so cene novih avtodomov astronomske, hiše na kolesih večinoma najemamo. Najem je posebej priporočljiv za začetniki, ki jim bodo prišle prav tudi naslednje aplikacije za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.

Večina evropskih držav, vključno s Slovenijo, ne dovoli divjega kampiranja. To velja tudi za kampiranje z avtodomi. Nevarnost, da nas pri početju zalotijo, je sicer dokaj majhna, a so kazni toliko višje, da se tveganje ne izplača. Bolje je uporabiti aplikacijo Park4Night, ki zbira vedno številčnejše lokacije, kjer je dovoljeno enodnevno parkiranje (24 ur). Nekatera tovrstna parkirišča imajo celo nekaj dodatne ponudbe, na primer svežo vodo, elektriko in izpust odpadne vode. Ker so lahko precej oddaljena od turističnih točk ali pa se nahajajo v industrijskih predelih mest, jih je težje najti. Park4Night jih razkrije glede na trenutno lokacijo, po iskanju ali vneseni poti. Podatki so točni in podrobni. Aplikacija je brezplačna, za dva evra mesečno pa ponuja način delovanja brez internetne povezave in nekaj drugih priboljškov.

