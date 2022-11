Android v težavah

Telefoni in tablice z operacijskim sistemom Android so učinkovite in sposobne naprave, ki nas spremljajo povsod in nudijo pomoč pri mnogih opravilih. Ker se zelo zanašamo nanje, je prava mala katastrofa, ko se zvesti prijatelj ali prijateljica začne obnašati nenavadno ali popolnoma odpove sodelovanje. Na srečo nam na pomoč priskočijo digitalni »zdravniki«, ki postavijo diagnozo in takoj ukrepajo.

Repair System for Android je aplikacija, ki ima številne programske pripomočke, med katerimi so odstranjevalec smeti, hladilec procesorja, pospeševalec delovanja in iger, protivirusnik in tudi Repair System ter Hardware Check. Prvi popravi morebitne napake na sistemu, drugi ugotovi, ali je kaj narobe s strojno opremo telefona ali tablice. Repair System for Android je tako zmožen popraviti napake pri zagonu, v datotečnem sistemu in pomnilniku RAM, medtem ko zna namigniti, kateri deli telefona delujejo odlično in kateri ne.

Ko se ljudje slabo počutimo, se odpravimo na obisk k zdravniku, ki nas običajno pošlje na najrazličnejše preiskave. Phone Doctor Plus je zdravnik za telefone in tablice z operacijskim sistemom Android. Postopek preiskovanja vključuje številne zelo dinamične teste, pri katerih moramo zbrano sodelovati, da odkrijemo krivca za slabo delovanje naprave oziroma si zgolj pomirimo vest in se mirneje odpravimo v nov dan z zagotovilom, da s telefonom in tablico ni prav nič narobe.

Zmogljivost baterije in njeno propadanje skozi čas uporabe sta eni večjih težav mobilnih naprav. Če je baterija »mrtva«, nam ne more pomagati nobena aplikacija, v nasprotnem primeru, ko naprava še vedno deluje, ji dolgoživost pomaga povrniti program AccuBattery. Ob pomoči natančnih testov nas pouči o večjih porabnikih, boljšem ravnanju z njo ter na kateri stopnji »življenja« je.

Mobilne naprave so polne številnih tipal, ki zagotavljajo pravilnost njihovega delovanja. Nad zdravjem čutil telefona ali tablice bdi program Sensors Test. Omogoča njihov pregled v živo ali izpis grafične diagnoze po opravljenih preiskavah.

Mrtve slikovne pike so rak rana zaslonov LCD. Kljub imenu gre večkrat le za pike, ki so obtičale pri prikazu ene barve. Odkrije in popravi jih lahko aplikacija Dead Pixels Test and Fix. Pri odkrivanju uporabi prikaz barvnega spektra RGB, za popravljanje pa različne prijeme, ki lahko trajajo nekaj minut ali tudi več ur. Razvijalec pravi, če izboljšanja v nekaj urah ni, mrtvih pik ni mogoče popraviti.