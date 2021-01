Analitično trgovanje

Bitcoin je skupaj z drugimi kriptovalutami spet v središču pozornosti. Zdi se, da so mu negotovi časi dali dodatnega zagona in vsi bi radi bili na vlaku, ki pelje do dodatnega zaslužka oziroma oplemenitenja vloženih prihrankov. Čeprav ga v zadnjem času precej primerjajo z zlatom, je zaradi njegove nepredvidljivosti pri vlaganju treba biti previden. Analitično previden.

Trgovanje s kriptovalutami je zelo podobno kupovanju in prodajanju delnic, a z nekaj razlikami. Med vidnejšimi sta nestabilnost kriptovalut ter neprekinjeno trgovanje, ki je mogoče 24 ur, sedem dni na teden, saj kriptoborza nikoli ne zapre vrat. Med skupnimi lastnostmi prevladuje vpliv psihologije na trgovanje, ceno kot pri delnicah tudi pri kriptovalutah večkrat uravnavajo človeška čustva.

Zakup člankov