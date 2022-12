Ali računalniki lahko postanejo zares pametni?

Kako se računalniki učijo, razumejo naučeno in kako se samostojno odločajo? Je najboljša programska oprema za umetno inteligenco še vedno odprtokodna in zastonj? Lahko poleg domačega PC tudi raspberry pi postane pameten?

Umetna inteligenca (UI) z velikimi koraki vstopa v naša življenja: od sodobnega družinskega avta, ki kdaj pa kdaj sam poprime za volan, samovoznih taksijev, robotiziranih dostavljalnikov hrane in drugih izdelkov, varnostnih sistemov, ki samodejno prepoznajo sumljive osebe in stvari na letališčih ter drugih varovanjih lokacijah, do robotskih svetovalcev za večje nakupe, s katerimi se bomo lahko pogovarjali kot z živim človekom prek telefona, po internetu, ali v živo. Vendar je bilo o tem, kakor tudi o organizaciji OpenAI, ki spodbuja razvoj vseh vrst UI, v Monitorju že veliko napisanega.

Zakup člankov