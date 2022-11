Acer Swift 3 N20C13

Acer svoje prenosnike Swift 3 predstavlja kot lahke, a hkrati zmogljive naprave, a katerim lahko delamo kjerkoli. Če ta jezik prevedemo v bolj vsakdanjega, merijo na študente in tiste, ki prenosnik dejansko tudi prenašajo naokoli. Hkrati so to prenosniki, ki se po cenovni lestvici uvrščajo nekoliko više od bolj »domačih« ali »klasičnih« modelov v liniji Aspire, a niti ne po zmogljivosti, bolj zaradi tanjših ohišij.

Tokrat smo preizkusili večji, 16-palčni model. Prenosnik ima dobro kovinsko ohišje, ki deluje zelo premijsko, kakovost izdelave je solidna, tečaji ponudijo ravno dovolj moči, da lahko zaslon še dvignemo z eno roko, se pa opazi nekaj malega tresenja zaslona ob bolj živahnem tipkanju. Zaradi 16-palčnega zaslona je prenosnik za trohico večji od bolj klasičnih 15,6-palčnih modelov, čeprav so robovi okoli zaslona res všečno ozki.

Zakup člankov