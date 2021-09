Acer Chromebook 714

Googlov operacijski sistem ChromeOS je v ZDA kar priljubljen, med drugim prenosnike z njim veliko uporabljajo v šolstvu. Nekaj več tovrstnih modelov se je v zadnjem letu začelo pojavljati tudi pri nas – tokrat smo preizkusili Acerjev Chromebook 714, srednje zmogljivega predstavnika te družine.

Osrednja zamisel sistema ChromeOS je uporaba oblačnih storitev namesto lokalno nameščenih programov. Osrčje je tako pravzaprav brskalnik Chrome, pod njim pa teče Linuxovo jedro. Za delo s pisarniškimi datotekami uporabljamo spletno pisarno Google Docs, s katero lahko delamo tudi v načinu brez spletne povezave. Ena večjih novosti sistema ChromeOS zadnjih let je še podpora aplikacijam, ki so narejene za sistem Android. S tem je sistem postal občutno bolj zmogljiv in fleksibilen, čeprav velja opozoriti, da ravno vse aplikacije Android vendarle ne delujejo. Nekatere delujejo »pogojno«, druge sploh ne. In seveda, ena večjih omejitev je velikost zaslona – aplikacija, narejena z mislijo na pokončni zaslon telefona, se na prenosniku prav tako postavi pokončno in zavzame le manjši del zaslona.

