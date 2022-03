Acer Aspire 5

Acerjeva linija prenosnikov Aspire je dobro uveljavljena med domačimi uporabniki. Gre za preproste prenosnike, ki so z leti sledili trendom manjših in lažjih ohišij, ponujajo pa solidno razmerje med zmogljivostjo in ceno.

Preizkušeni model Aspire 5 (s podoznako A515-45G-R0T9) je na prvi pogled skoraj pozabljivo preprost. Proizvajalec se sicer hvali, da gre za »stilski« prenosnik, ki je na voljo v različnih barvah, sami pa cenimo ravno to preprostost in čiste linije. Kakovost ohišja je sicer povprečna, opazimo nekaj zvijanja, osrednji del je plastičen, pokrov zaslona pa iz tankega aluminija. Natančnost izdelave je sicer dovolj dobra. Okoli zaslona je razmeroma malo roba, tudi sicer je prenosnik dovolj kompakten in glede na velikost razmeroma lahek.

Zakup člankov