Umetna inteligenca je vse bolj prisotna v trgovinah

Najnovejša raziskava podjetja Nvidia razkriva, da umetna inteligenca (UI) postaja ključni dejavnik inovacij v trgovinski industriji. Kar 89 % anketiranih podjetij že uporablja ali preizkuša rešitve, ki temeljijo na UI, kar predstavlja porast v primerjavi z 82 % v letu 2023. Poleg tega 87 % podjetij poroča o pozitivnem vplivu UI na povečanje letnih prihodkov, 94 % pa o zmanjšanju operativnih stroškov. Skoraj vsi anketirani (97 %) načrtujejo povečanje naložb v UI v prihodnjem proračunskem letu.

Generativna UI, ki omogoča ustvarjanje novih vsebin, je še posebej priljubljena v trgovinski panogi. Več kot 80 % podjetij že uporablja ali preizkuša to tehnologijo, predvsem na področju ustvarjanja marketinških vsebin ter analize strank. Med glavnimi primeri uporabe generativne UI so ustvarjanje vsebin za marketing (60 %), napovedna analitika (44 %), personalizirano oglaševanje (42 %), analiza in segmentacija strank (41 %) ter digitalni nakupovalni asistenti (40 %). Kljub pomislekom glede varnosti podatkov in stroškov implementacije kar 93 % podjetij namerava povečati naložbe v generativno UI v naslednjem letu.

Uporaba UI se širi na različna poslovna področja v trgovini. V fizičnih trgovinah se UI najpogosteje uporablja za upravljanje zalog, analitiko in prilagodljivo oglaševanje. V digitalnem okolju pa prevladuje uporaba UI za ustvarjanje marketinških vsebin in hiperpersonalizirana priporočila. V zalednih pisarnah se UI uporablja predvsem za analizo strank in napovedno analitiko. Med glavnimi prednostmi uporabe UI anketiranci navajajo izboljšane vpoglede in odločanje (43 %) ter povečano produktivnost zaposlenih (42 %).

Poseben poudarek raziskava namenja uporabi UI v dobavni verigi. Kar 59 % podjetij poroča o povečanju izzivov v dobavni verigi v zadnjem letu. Zato se vse več podjetij obrača k UI za reševanje teh težav, pri čemer 52 % anketirancev že uporablja ali preizkuša UI rešitve na tem področju. Med glavnimi primeri uporabe UI v dobavni verigi so napovedovanje povpraševanja, optimizacija zalog in izboljšanje logističnih procesov.

Kljub številnim prednostim se podjetja soočajo tudi z izzivi pri implementaciji UI. Najpogosteje omenjajo pomanjkanje enostavnih in razumljivih UI orodij, kar poudarja potrebo po razvoju rešitev, ki bodo podjetjem olajšale uporabo in razumevanje delovanja UI.