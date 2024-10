Odprtokodni Drasi avtomatizira odzive na dogodke

Microsoft je predstavil novo odprtokodno rešitev za obdelavo podatkov Drasi, ki je zasnovana za poenostavitev zaznavanja in odzivanja na ključne dogodke v kompleksnih infrastrukturah. Ta nov sistem cilja predvsem na reševanje težav, povezanih z arhitekturami, ki temeljijo na dogodkih, kot so robni sistemi IoT in pametno upravljanje zgradb.

Drasi omogoča stalno spremljanje podatkovnih virov in proženje avtomatiziranih odzivov, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Sistem temelji na neprekinjenih poizvedbah v podatkovnih bazah, kar omogoča boljše upravljanje sprememb stanja. Glavna prednost Drasija je odprava neučinkovitih mehanizmov za preverjanje podatkov, ki pogosto povzročajo ozka grla v delovanju večjih sistemov. Namesto tega Drasi omogoča sprotno zaznavanje dogodkov, kar močno poenostavi procese, ki jih uporabljajo sistemi za reaktivne rešitve.

Microsoft je sistem Drasi predstavil kot odprtokodno rešitev, s čimer sledi svoji širši strategiji prispevanja k odprtokodni skupnosti. Vse kaže, da se bo Drasi hitro razvijal, saj se že razmišlja o njegovi integraciji z Microsoftovimi podatkovnimi storitvami v oblaku, kot sta bazi Postgres in Cosmos DB, kar bi omogočilo še tesnejšo povezavo z obstoječimi platformami. Poleg tega bo Microsoft aktivno zbiral povratne informacije od partnerjev in zgodnjih uporabnikov, da bi rešil morebitne izzive glede skalabilnosti, zmogljivosti in varnosti.