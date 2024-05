Microsoft z novo generacijo računalnikov PC

Microsoft je predstavil računalnike Copilot Plus, ki naj bi s pomočjo vgrajene umetne inteligence premagali vse tekmece na trgu.

Microsoft je napovedal nove računalnike Copilot Plus, ki vključujejo vgrajeno strojno opremo za umetno inteligenco. Nova generacija računalnikov z operacijskim sistemom Windows bo ponujala napredne funkcije umetne inteligence brez potrebe po internetni povezavi, omogočene s pomočjo nevronskega procesorja, vključenega vanje. Vsi večji Microsoftovi partnerji, vključno s podjetji Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer in Asus, bodo ponudili računalnike PC nove generacije. Microsoft je predstavil tudi dva lastna modela iz linije Surface, Surface Pro in Surface Laptop 6.

Računalniki Copilot Plus PC bodo uporabljali več kot 40 AI modelov v operacijskem sistemu Windows 11. Ena izmed vodilnih funkcij je Recall, ki z umetno inteligenco ponuja iskanje s fotografskim spominom vsega, kar smo naredili in videli na svojem računalniku, medtem ko vgrajeni pomočnik Copilot med drugim podpira OpenAI-jev model GPT-4o. Yusuf Mehdi, izvršni direktor Microsofta za Windows, je dejal, da bodo novi prenosniki 58 odstotkov hitrejši od Applovega prenosnika MacBook Air s procesorjem M3 in bodo imeli baterijo, ki bo zdržala cel dan.

Računalniki Copilot Plus PC-ji bodo imeli določene zahteve glede specifikacij, da bodo zagotovili obljubljeno zmogljivost. Potrebovali bodo vsaj 256GB SSD, integriran nevronski procesor in 16GB RAM-a, kar je dvakrat več kot pri omenjenem prenosniku MacBook Air.

Prvi računalniki Copilot Plus PC bodo na voljo 18. junija in bodo uporabljali Qualcommove procesorje. Modeli z Intelovimi in AMD-jevimi procesorji bodo na voljo kasneje.