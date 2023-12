Lenovo z računalnikom v velikosti telefona

Lenovo je predstavil svoj najmanjši računalnik z operacijskim sistemom ChromeOS.

Chromebox Micro je prvenstveno zasnovan kot kompaktna rešitev za upravljanje komercialnih zaslonov, vendar povsem spodobno deluje kot mobilni računalnik z Googlovim operacijskim sistemom. Chromebox Micro je idealen za upravljanje digitalnih znakov in kioskov, saj odlično predvaja 4K video, deli spletno vsebino in sodeluje z zasloni, občutljivimi za dotik. Naprava je opremljena z Intelovim procesorjem Jasper Lake2c N4500, 8 GB RAM-a in 32 GB prostora za shranjevanje. Chromebox Micro ima kompaktno zasnovo, je brez ventilatorjev in rež ter odporen proti prahu, zaradi česar je idealen kot neviden pogon izbranega zunanjega zaslona. Kljub majhnosti ponuja impresiven nabor povezav, vključno z USB Type-C, USB Type-A, HDMI, RJ45 in zvočnim vhodom 3,5 mm.

Chromebox Micro bo na izbranih tržiščih na voljo po ceni 220 ameriških dolarjev v prvem četrtletju 2024.