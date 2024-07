Iskalniki so mrtvi, naj živi SearchGPT

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo OpenAI pokazal svoj poizkus na področju iskanja informacij na spletu. Njegova umetna inteligenca v obliki ChatGPT je zgolj surov približek, želeli bi si pravi iskalnik, ki je hkrati še inteligenten. Predstavili so prav to – SearchGPT.

Glavni problem klasičnih jezikovnih modelov je haluciniranje, zato je njihova uporaba za iskanje informacij tvegana. Tega se zaveda tudi OpenAI, ki je SearchGPT predstavil sila previdno. Poimenovali so ga prototip in bo sprva na voljo le 10.000 uporabnikom, ki bodo nekakšni beta preizkuševalci.

Morda bo SearchGPT v prihodnosti integriran v ChatGPT, a to bomo še videli. Prav tako ne vemo, kdo točno je dobil dostop do SearchGPT kot beta tester. Za zdaj vemo le, da deluje podobno kot Perplexity, torej se z njim lahko pogovarjamo in postavljamo podvprašanja, odgovore pa vedno pospremi s povezavami do zadetkov. In če je zaupati dosedanjim časovnicam, bo najpozneje prihodnje leto dostopen širši javnosti.

OpenAI