iPhone bo pošiljal sporočila prek satelita

Apple je na WWDC 2024 predstavil novo funkcijo za operacijski sistem iOS 18, ki bo omogočala satelitsko povezavo za pošiljanje sporočil.

Nova funkcija nam bo omogočila pošiljanje in prejemanje besedil, emotikonov in reakcij tudi kadar ne bomo imeli dostopa do tradicionalne internetne povezave. Funkcija bo na voljo na telefonu iPhone 14 in novejših napravah, ki bodo posodobljene na iOS 18. Poleg satelitske povezave je Apple predstavil še številne druge novosti za aplikacijo Messages v iOS 18. Uporabniki bomo lahko pošiljanje sporočil načrtovali, dodajali odzive s katerim koli emotikonom, ustvarjali nove učinke ter uporabljali nove možnosti oblikovanja, kot so krepko, podčrtano, prečrtano in ležeče besedilo. Program bo prav tako končno dobil podporo za RCS, kar bo omogočilo boljšo kakovost deljenja slik in videoposnetkov med napravami Android in iOS.