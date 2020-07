Hekerski napad onesposobil Garminove storitve

Objavljeno: 25.7.2020 08:57

Garmin, izdelovalec športnih GPS naprav (navigatorjev, pametnih ur in tipal), je zaradi hekerskega napada začasno izklopil nekatere storitve.

Med drugim so začasno izklopili spletno stran in storitev Garmin Connect, storitev za sinhronizacijo uporabniških podatkov. Resnejše je nedelovanje storitve flyGarmin, to uporabljajo piloti za prenos letalske baze podatkov v Garminove letalske navigacijske sisteme. Bojda naj bi šlo za izsiljevalski program, ki zašifrira datoteke na lokalnih in mrežnih virih, a podjetje tega uradno sicer ni potrdilo, a naj bi to omenjalo tudi več zaposlenih na osebnih profilih družabnih omrežij. Po govoricah sodeč naj bi šlo za napad z imenom WastedLocker.