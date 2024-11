Chrome OS naj bi postal Android

Android Authority poroča, da bo Google operacijski sistem Chrome OS v celoti prestavil na platformo Android.

Junija letos so pri spletnem velikanu napovedali, da bo operacijski sistem Chrome OS začel uporabljati dele mobilnega sistema Android, vključno z Linuxovim jedrom in implementacijo Bluetootha. Poteza naj bi po njihovih navedbah pospešila razvoj umetne inteligence, poenostavila inženirske procese ter izboljšala delovanje naprav, kot so telefoni in dodatna oprema, v povezavi s Chromebooki. Po uradnih izjavah naj bi uporabniški vmesnik ChromeOS ostal večinoma nespremenjen, vendar novi podatki kažejo na večje spremembe, kot so boljša podpora za tipkovnico, miško in zunanje monitorje. Google naj bi želel, da prihodnji prenosniki Chromebook vključujejo Android kot osnovni operacijski sistem.

Analitiki ocenjujejo, da bi lahko Google s tem korakom ponudil cenovno ugodnejšo alternativo Applovim tablicam in izboljšal uporabniško izkušnjo na hibridnih napravah, kot so prenosniki in tablice.