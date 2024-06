Applove umetne inteligence jeseni v Evropi ne bo!

Apple je sporočil, da evropski kupci ne bodo imeli dostopa do funkcij Apple Intelligence, iPhone Mirroring in SharePlay Screen Sharing, ki septembra prihajajo na telefone iPhone, tablice iPad in računalnike Mac.

Apple je v izjavi za Financial Times dejal, da bo prišlo do zamude pri uvajanju novih funkcij, na čelu z Applovo umetno inteligenco, saj si prizadevajo ugotoviti, kako nove funkcije uskladiti s konkurenčnimi pravili Evropske unije. Težava je v regulativnih vprašanj, povezanih z Uredbo o digitalnih trgih (DMA). Slednja naj bi zagotavljala konkurenco in preprečevala monopolistične prakse, vendar v resnici povzroča negotovost, saj se zdi, da Evropska komisija (EC) bolj poudarja duh uredbe kot pa dobesedno besedilo zakona. Apple posledično ne more natančno ugotoviti, katere dele DMA krši njihova storitev Apple Intelligence. Poudarja, da je EC odločna, da bo kaznovala Apple za domnevne kršitve, čeprav ni jasnih določb, ki bi to prepovedovale.

Ni jasno, kako dolgo bo trajalo, da Apple razširi te funkcije v EU, niti kakšne spremembe bodo v Cupertinu morali narediti, da jih uvedejo v skladu z DMA. Apple je opozoril, da se Evropska komisija med drugim pripravlja na spremembe zahtev, ki so jih uvedli za omogočanje tujih tržnic z aplikacijami, da ustrezajo pogojem DMA. Regulatorji so namreč izrazili resne pomisleke glede Appleove implementacije, verjetno povezane s stroški osnovne tehnologije, ki jih Apple zaračunava.