Apple Intelligence aprila 2025 tudi v Sloveniji!

Apple je v najnovejši izjavi potrdil, da bodo napredne funkcije umetne inteligence, imenovane Apple Intelligence, evropskim uporabnikom naprav iPhone in iPad na voljo od aprila 2025.

Apple Intelligence vključuje orodja za pisanje, povzetke obvestil in več drugih umetno inteligentnih funkcionalnosti, ki bodo nadgradile uporabniško izkušnjo na mobilnih napravah. Prvi sklop teh funkcij je že na voljo za angleško govoreče uporabnike zunaj EU, medtem ko bo uvedba v Evropski uniji zaradi usklajevanja z evropskim zakonom o digitalnih trgih (DMA) nekoliko zamaknjena.

Poleg osnovnih zmožnosti bo Apple Intelligence skozi leto dobival dodatke. Decembra bo dodanih več naprednih funkcij, vključno z integracijo s ChatGPT, novimi orodji za ustvarjanje vizualnih vsebin (Genmoji, Image Playground) in izboljšano vizualno inteligenco, ki bo omogočala bolj intuitivne in interaktivne uporabniške izkušnje. Apple je objavil, da bodo te funkcije združljive le z novejšimi napravami, kot so iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, serija iPhone 16, tablice iPad z M-serijo čipov in sedma generacija iPad mini.

Apple namerava v prihodnjem letu razširiti tudi jezikovno podporo umetne inteligence, ki bo aprila za začetek podprta v kitajščini, korejščini, francoščini, japonščini, italijanščini, portugalščini, španščini, nemščini in vietnamščini. Slovenščine (še) ne bo podpirala.