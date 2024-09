Objavljeno: 17.9.2024 07:00

Zasegli za 50 milijonov evrov ponarejenih retro igralnih konzol!

Italijanska policija je pridržala devet osumljencev in zaplenila več kot 12.000 konzol, ki so bile ponarejene in so se nezakonito prodajale na evropskem trgu. V raciji so zasegli še več iger, tako da je skupna vrednost izdelkov dosegla skoraj 50 milijonov evrov. Pomenljivo pa je, da gre za starinske oziroma retro konzole.

Igranje starih iger na starih konzolah ali pa vsaj emulacijah postaja v zadnjem času spet zelo moderno. Na družbenih omrežjih pod ključnikom #retrogaming najdemo veliko posnetkov teh iger, ki so obnorele mlade. Temu so se prilagodili tudi zlikovci, ki so začeli iz Kitajske uvažati ponarejene konzole. Ta sicer zmorejo poganjati igre, a niso originalni izdelki in nimajo ustreznih varnostnih certifikatov in opravljenih preizkusov, zato so tudi požarna nevarnost.

Pristna stara konzola Super Nintendo lahko stane tudi več sto dolarjev, odvisno od paketa spremljajočih iger. Osumljence so uradno obtožili preprodaje ponarejenega blaga, za kar je zagrožena osemletna zaporna kazen.