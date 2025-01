Varnostno opozorilo za uporabnike Androida

Google je izdal pomembno varnostno opozorilo za uporabnike naprav z Androidom, ki poganjajo različice operacijskega sistema od 12 do 15.

Google uporabnike poziva, da nemudoma posodobijo svojo programsko opremo, saj gre za resne varnostne ranljivosti, ki jih lahko zlonamerni posamezniki izkoristijo za dostop do naprav brez dodatnih dovoljenj. Posledice bi lahko bile kraja osebnih podatkov in druge vrste kibernetskih napadov. V januarskem obvestilu so izpostavljene ranljivosti z oznakami CVE-2024-43096, CVE-2024-43770, CVE-2024-43771, CVE-2024-49747 in CVE-2024-49748. Te pomanjkljivosti omogočajo oddaljen prevzem nadzora nad napravo, zato Google priporoča, da uporabniki namestijo najnovejšo varnostno posodobitev z datumom 5. januar 2025 ali novejšo.

Google poudarja, da so programske posodobitve ključnega pomena za zaščito osebnih podatkov in varnost uporabnikov. Če še niste posodobili svoje naprave, to storite čim prej.