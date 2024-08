Umetna inteligenca povzroča tekmo za enote SSD in naraščanje cen

Povpraševanje po infrastrukturi, ki podpira umetno inteligenco, povzroča, da kupci strežnikov znatno povečujejo naročila za pomnilniške enote SSD, kar ima velik vpliv na ceno pomnilniških enot, ki temeljijo na pomnilniku Flash RAM.

Te podrobnosti izhajajo iz raziskave trga, ki jo je opravila družba TrendForce in podaja oceno, da bo stopnja rasti povpraševanja po SSD-jih za aplikacije z umetno inteligenco verjetno presegla 60 odstotkov, pri čemer bodo dobavitelji pospešili razvoj izdelkov z večjo zmogljivostjo.

Neizogibna slaba stran naraščajočega povpraševanja po diskih SSD za podjetja je skok cen. Pogodbene cene za to kategorijo so se v obdobju od zadnjega četrtletja 2023 do tretjega četrtletja 2024 zvišale za več kot 80 odstotkov.

SSD-ji imajo ključno vlogo pri usposabljanju modelov AI zaradi svoje nizke latence in visoke prepustnosti prenosa podatkov. Uporabljajo se predvsem za shranjevanje parametrov modela, vključno z utežmi in odstopanji, vendar so uporabni tudi za ustvarjanje varnostnih kontrolnih točk – občasno shranjevanje posnetka napredka treninga modela AI za pomoč pri okrevanju v primeru napak, ki pri tovrstnih opravilih niso redke.

Na trgu SSD-jev za strežnike z umetno inteligenco se je od drugega četrtletja dalje povečalo povpraševanje po enotah večjih od 16 TB. TrendForce ocenjuje, da bo skupna zmogljivost SSD-jev, povezanih z umetno inteligenco, nabavljenih v letu 2024, presegla 45 EB (eksabajtov), ​​pri čemer je 1 EB enak tisoč petabajtom ali milijonu terabajtov.

Trendforce pravi, da v odgovor na to dobavitelji pospešujejo nadgradnje razvojnih in proizvodnih procesov in si prizadevajo za izdelke, ki uporabljajo komponente NAND flash z večjo gostoto. Po njihovi oceni naj bi ta napor botroval prihodu enot SSD z zmogljivostmi vse tja do 120 TB.