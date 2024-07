Tipkovnica, s katero bomo v akcijskih igrah vsi dobri

Tipkovnice Wooting so deležne funkcije, ki omogočajo, da slehernik igra kot profesionalec.

Wooting je uvedel novo funkcijo tipkovnice, ki podobno kot Razerjeva funkcija Snap Tap pri igranju PC iger omogoča hitrejše stransko gibanje z obrazom proti tarči. Običajno moramo za spremembo smeri popolnoma sprostiti eno tipko, preden pritisnemo drugo, medtem ko z novo funkcijo SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) enostavno pritiskamo tipki A ali D, kakor hitro želimo, ne da bi morali sprostiti katero koli od njiju. Wooting je razvil tudi funkcijo Rappy Snappy, ki izkorišča njihove tipke s stikali Hall in daje prednost tipkam glede na to, kako daleč so pritisnjene. Ta pristop se razlikuje od Razerjeve funkcije Snap Tap, ki daje prednost zadnji pritisnjeni tipki. Wooting zdaj ponuja obe možnosti na svojih tipkovnicah.

Med igralci iger, kot so Counter-Strike 2, Valorant in Overwatch 2, že potekajo razprave o tej funkciji. Nekateri profesionalni igralci, kot je Ropz, menijo, da gre za nekakšno goljufijo, saj omogoča funkcije, ki so na turnirjih običajno prepovedane.

Lastniki tipkovnic Wooting lahko prenesejo posodobitev z beta programsko opremo Wootility, ki vključuje funkciji Rappy Snappy in SOCD.

o-Hgo9k_0v4