TikTok bo v ZDA 19. januarja prepovedan

Vrhovno sodišče ZDA je razsodilo, da je zakon, ki od podjetja ByteDance, kitajskega lastnika TikToka, zahteva prodajo aplikacije ali njeno ukinitev v ZDA, ustaven.

Sodišče je odločilo, da so nacionalnovarnostni pomisleki zaradi zbiranja podatkov prek TikToka in njegove povezave s tujim nasprotnikom upravičeni. TikTok bo v ZDA prepovedan 19. januarja, če ne bo prišlo do podaljšanja roka ali prodaje podjetja. Sodišče je priznalo, da je zakon posegel v pravico do svobode govora, vendar je poudarilo, da je bila odločitev sprejeta zaradi zaščite pomembnih interesov nacionalne varnosti. Sodniki so opozorili, da je zakon osredotočen le na TikTok in ne na druge platforme. ByteDance je sicer zagotovil, da Kitajska ne bo izkoristila aplikacije TikTok za dostop do občutljivih podatkov, vendar sodišče teh trditev ni sprejelo kot dovolj prepričljive.

Kljub temu ostajajo odprta vprašanja, ali bo Kitajska sploh dovolila prodajo in kako bo TikTok prilagodil svoje delovanje, če bo zakon stopil v veljavo.