Telefon Pixel 9 z milejšo verzijo zloglasne funkcije Microsoft Recall

Google bo s prihajajočim modelom Pixel 9 pod okriljem Google AI predstavil funkcionalnost, ki je podobna kontroverznemu orodju Microsoft Recall, vendar manj vsiljiva.

Funkcija, imenovana Pixel Screenshots, nam bo omogočala shranjevanje in obdelavo pomembnih podrobnosti iz posnetkov zaslona, kar bo znatno olajšalo iskanje po njih. Za razliko od Microsoft Recall, ki samodejno beleži dejavnosti na napravi, bo Google AI obdeloval le ročno posnete posnetke zaslona, kar naj bi zmanjšalo občutek vdora v zasebnost. Funkcija bo omogočala povzemanje posnetkov zaslona in odgovarjanje na vprašanja glede informacij na njih. Google bo shranjeval tudi metapodatke, kot so povezave, imena aplikacij in čas posnetka, kar nam bo omogočalo lažje iskanje specifičnih slik.

Google načrtuje uvedbo podobne funkcije tudi v aplikaciji Google Photos, kjer bo umetna inteligenca pomagala pri iskanju po fotografijah. Poleg funkcije Pixel Screenshots Google razvija tudi funkcijo Add Me, ki bo omogočala dodajanje oseb v skupinske fotografije.

Pixel 9 naj bi bil na voljo v treh velikostih in bo uradno predstavljen 13. avgusta.