Spletni brskalnik prihodnosti se imenuje Dia

Podjetje The Browser Company, znano po spletnem brskalniku Arc, je napovedalo nov projekt z imenom Dia, ki bo temeljil na umetni inteligenci (UI) in bo poenostavil vsakodnevne naloge na spletu.

Spletni brskalnik Dia, ki naj bi bil na voljo v začetku leta 2025, bo omogočal številne funkcionalnosti, kot so generiranje vsebine, povzemanje odprtih zavihkov ter izvajanje kompleksnejših nalog prek enostavnih ukazov. Med predstavljenimi funkcijami so kopiranje povezav iz zavihkov in njihovo vključevanje v e-pošto, iskanje dokumentov glede na opis ter dodajanje predmetov v spletno košarico. Dia bo deloval kot platforma, ki preoblikuje način uporabe brskalnikov, in se ne bo osredotočal na aplikacije ali gumbe, ampak na popolnoma novo uporabniško izkušnjo.

Kljub razvoju novega izdelka direktor Josh Miller zagotavlja, da brskalnika Arc ne bodo opustili. Dia je zgolj logičen korak proti prihodnosti spletnega brskanja.