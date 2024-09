Sony ugasnil igro zgolj dva tedna po začetku prodaje

Sony bo 6. septembra 2024 ugasnil strežnike svoje najnovejše igre Concord, potem ko so bili rezultati prodaje precej slabi.

Igra, ki je bila 23. avgusta izdana izključno za igralne konzole PlayStation 5 in računalnike PC, je zabeležila manj kot 25.000 prodanih izvodov. Na platformi Steam je dosegla največ 697 sočasnih igralcev, kar je manj od igre The Lord of the Rings: Gollum, ki velja za eno najslabših iger leta 2023. Po besedah direktorja igre Ryana Ellisa so se odločili, da igro umaknejo iz prodaje, ugasnejo strežnike in začnejo vračati denar vsem, ki so igro kupili. Igra Concord, ki so jo razvijali osem let, je bila na voljo za dokaj nizkih 40 USD, a je bila v konkurenci brezplačnih iger, kot sta Overwatch in Valorant, neuspešna. Razvijalci zdaj razmišljajo o možnosti, da bi igro ponovno izdali v modelu brezplačnega igranja.