Slovenija bo na evropskem razpisu za izgradnjo novega superračunalnika sodelovala z dvema projektoma

Slovenija bo sodelovala na evropskem razpisu za izgradnjo novega superračunalnika z dvema projektoma. V prvi fazi se bo povezala z italijanskim superračunalniškim centrom CINECA HPC iz Bologne, da skupaj prijavijo projekt na razpis EuroHPC za nov visokozmogljivi računalnik in tovarno umetne inteligence.

Vlada je potrdila sofinanciranje novega superračunalnika s petimi milijoni evrov, če bo CINECA izbran, sredstva pa bodo vključena v proračun za leto 2026. Minister za finance Klemen Boštjančič in minister za visoko šolstvo dr. Igor Papič sta pooblaščena za podpis Pisma o zavezi, ki zagotavlja sofinanciranje in omogoča Sloveniji dostop do zmogljivosti superračunalnika.

Projekt bo nadgradil sodelovanje, ki se je začelo s postavitvijo superračunalnika Leonardo, in omogočil slovenskim raziskovalcem ter podjetjem dostop do napredne infrastrukture za razvoj inovacij. Sodelovanje bo okrepilo izmenjavo dobrih praks na področju umetne inteligence in pripravilo Slovenijo na samostojno prijavo za izgradnjo lastnega superračunalnika, predvideno za februar 2025.

Vlada je ustanovila delovno skupino pod vodstvom dr. Aide Kamišalić Latifić, ki vključuje predstavnike različnih ministrstev, univerz, raziskovalnih inštitutov ter gospodarskih organizacij, da spremlja priprave in svetuje pri prijavi. Slovenija ima že vzpostavljeno zmogljivo HPC infrastrukturo z računalnikom HPC Vega v Mariboru, kar utrjuje partnerstvo s CINECA. Evropska unija daje prednost visokozmogljivemu računalništvu in umetni inteligenci, ki bosta ključna za digitalno preobrazbo in razvoj gospodarstva ter javnega sektorja. S temi projekti bo Slovenija okrepila svoje digitalne zmogljivosti in prepoznavnost v regiji.