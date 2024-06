Prvi procesor x86 je star 46 let!

Na današnji dan leta 1978 je Intel predstavil procesor 8086.

Intel 8086, uveden leta 1978, je imel pomemben vpliv na zgodovino osebnega računalništva. Ta 16-bitni procesor, ki temelji na kompleksnem naboru ukazov (CISC), je bil zasnovan in razvit pod vodstvom Stephena Morseja. Ob izdaji je imel procesor taktno frekvenco do 10 MHz in je omogočal segmentirano naslavljanje pomnilnika, kar je omogočilo dostop do 1MB pomnilniškega prostora, razdeljenega na segmente po 64KB.

Intel 8086 je bil osnova za razvoj procesorjev, kot so 80286, 80386, 80486 in legendarna serija Pentium. Njegov nabor ukazov (ISA) je bil vzdrževan in širjen skozi desetletja. Tudi sodobni procesorji, kot je Intelova serija Core, lahko sledijo svojemu izvoru nazaj do 8086. Leta 2018 je Intel obeležil 40. obletnico 8086 s posebno izdajo procesorja Core i7-8086K, kar poudarja trajen pomen tega revolucionarnega mikroprocesorja. 8086 predstavlja ključni trenutek, ki je zaznamoval začetek nove tehnološke ere in postavil temelje za prihodnost računalništva.