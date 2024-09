Prihaja novi iPhone!

Apple je na dogodku Glowtime v Cupertinu predstavil najnovejšo linijo pametnih telefonov iPhone 16.

Novi modeli vključujejo iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro in iPhone 16 Pro Max. Posebnost teh naprav je v tem, da so to prvi pametni telefoni, zasnovani za uporabo umetne inteligence Apple Intelligence.

Telefona iPhone 16 in iPhone 16 Plus vključujeta nov 3-nanometrski A18 čip, ki ponuja do 30 % hitrejšo zmogljivost ter izboljšano življenjsko dobo baterije. Obe osnovni različici imata tudi namenski gumb za kamero in programsko opremo za računalniško fotografijo, ki omogoča simulacijo optičnega zuma. Pro različici imata večja zaslona in zmogljivejši 48 MP kameri s 5-kratnim optičnim zumom ter možnostjo snemanja 4K videoposnetkov s hitrostjo 120 slik na sekundo. Novi A18 Pro čip omogoča do 15 % hitrejšo zmogljivost ter 20 % manjšo porabo energije kot lanski telefoni. Pro modeli vključujejo tudi štiri vgrajene mikrofone in snemanje prostorskega zvoka.

Umetna inteligenca Apple Intelligence bo globoko integrirana v operacijski sistem iOS. Med drugim bo omogočala prepoznavanje slik, povzemanje besedil, e-pošte in sporočil, prav tako pa bo izboljšala digitalno pomočnico Siri. Apple Intelligence bo na voljo kot brezplačna posodobitev, z beta različico, ki bo najprej izšla v ZDA naslednji mesec.