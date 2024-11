Prelomne aplikacije s področja umetne inteligence so še oddaljene še vsaj tri leta

Izkušeni strokovnjaki iz podjetja Gartner napovedujejo, da smo do prelomne aplikacije za generativno umetno inteligenco (GenAI), ki bi lahko bistveno izboljšala produktivnost podjetij, oddaljeno še vsaj tri leta. Kljub temu tehnološki sektor neustavljivo vlaga v infrastrukturo podatkovnih centrov, ki podpirajo GenAI, a pogosto še ne za zares masovno uporabo.

Generativna umetna inteligenca predstavlja že velik dela trga sistemov za podatkovne centre, ki naj bi leta 2024 dosegel vrednost 50 milijard dolarjev, kar predstavlja 11-odstotno letno rast, medtem ko se bo ta v letu 2025 upočasnila na 8,7 odstotkov, kar bo zneslo 54,4 milijarde dolarjev. Največji ponudniki oblačnih storitev, kot so AWS, Microsoft in Google, bodo letos skupno vložili 200 milijard dolarjev v kapitalske izdatke za nadgradnje in izgradnjo podatkovnih centrov.

Generativna AI sicer priteguje pozornost generalnih direktorjev in finančnih direktorjev kot obetavna tehnologija, vendar še ne predstavlja bistvenega elementa pri povečevanju prihodkov. Večina trenutnih investicij je namenjena pripravi sistemov za prihodnjo uporabo AI, namesto neposredne implementacije.

Gartner pri tem poudarja, da še nismo zaznali ključne aplikacije, ki bi uporabnike “prisilila” v kupovanje rešitev s področja AI. Večina strežniške opreme za GenAI bo zato še nekaj časa prodana kot del rednega cikla zamenjave opreme in jo podjetja še ne bodo želela kupiti kot samostojni izdelek.

Analitiki menijo, da je izjema morda Microsoftov Copilot, saj podjetje zaradi svoje prevlade v pisarniškem prostoru lahko dodatno zaračunava za orodja GenAI, kar je pri drugih ponudnikih manj verjetno. Toda čeprav je Copilot obetaven, so še prisotni pomisleki glede varnosti, upravljanja podatkov in skladnosti.

Pri Gartnerju opozarjajo, da je ROI (donosnost naložbe) v poslovno AI ta hip še vedno nezadosten. Tehnologija je blizu »dna razočaranja« v znamenitem Gartnerjev ciklu navdušenja (hype clyce), saj so podjetja pričela spoznavati, da rezultati pilotnih projektov ne prinašajo hitrih pozitivnih sprememb. Čiščenje podatkov in urejanje upravljanja sta glavni oviri, a sta hkrati sta neizogibna koraka za uspešno implementacijo.

Zato pa bodo v prihodnjem obdobju cvetele priložnosti za svetovalne storitve na področju umetne inteligence, saj se podjetja v Evropi zanašajo na zunanje strokovnjake za uspešne prehode na AI rešitve. Kljub temu analitiki opozarja CIO-te, naj ravnajo previdno pri razporejanju sredstev, saj se bo v prihodnjih letih pojavilo veliko novih in na prvi pogled zanimivih rešitev s področja AI, od katerih nekatere ne bodo usppešne, zato bodo naložbe zahtevala premišljeno uvajanje.