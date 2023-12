Plačljiva naročnina na Windows 10

Operacijskemu sistemu Windows 10 se bo oktobra 2025 iztekla življenjska doba, podaljšali mu jo bomo lahko s plačljivo naročnino.

Microsoft je napovedal uvedbo programa ESU (Extended Security Update) za Windows 10, ko bo operacijski sistem dosegel konec podpore oktobra 2025. Podobno kot pri programu Windows 7 ESU bo Microsoft nadaljeval s podporo operacijskega sistema za stranke, ki so pripravljene plačati zanjo. Naročnino bo mogoče plačevati tri leta po datumu splošnega prenehanja izdajanja nadaljnjih popravkov, torej do oktobra 2028. Doslej je bil program ESU omejen samo na poslovne stranke Microsofta, zdaj pa bo prvič na voljo vsem. To pomeni, da bodo ljudje, ki uporabljajo Windows 10 na svojih osebnih računalnikih, lahko plačali za nadaljnjo podporo po oktobru 2025, če ne želijo ali ne zmorejo nadgraditi naprave na novejši Microsoftov operacijski sistem.

Microsoft informacij o cenah ni razkril, vendar je v objavljenem dokumentu za podporo navedel, da bodo tako posamezni potrošniki kot organizacije deležni naročnine, ki bo zaračunana letno. Program ESU bo omogočal računalnikom, da še naprej prejemajo kritične in pomembne varnostne posodobitve prek letne naročniške storitve po prenehanju podpore. Program ESU bo zagotavljal posameznikom in organizacijam vseh velikosti možnost, da brez skrbi podaljšajo uporabo računalnikov z Windows 10 po datumu prenehanja podpore. Naročniki bodo prejemali izključno le varnostne posodobitve, medtem ko novih funkcij operacijski sistem Windows 10 ne bo več deležen.