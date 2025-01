OpenAI predstavil umetno inteligenco, ki brska namesto nas

Podjetje z doslej najbolj priljubljeno storitvijo umetne inteligence ChatGPT je predstavilo UI agenta z imenom Operator.

Operator uporabnikom lajša opravljanje nalog na spletu, saj z lastnim brskalnikom pregleduje spletne strani in z njimi komunicira s tipkanjem, klikanjem ter drsenjem. Operator temelji na modelu Computer-Using Agent, ki združuje vizualne zmogljivosti GPT-4o z naprednim razmišljanjem prek utrjevanja učenja. To mu omogoča interakcijo z grafičnimi vmesniki (GUI). Operator dejansko vidi brskalnik prek posnetkov zaslona in komunicira z njim prek vseh akcij, ki jih omogočata miška in tipkovnica. To mu omogoča izvajanje dejanj na spletu brez posebnih programskih vmesnikov API. Če se Operatorju pri brskanju zatakne, preda nadzor uporabniku. Prav tako bo od uporabnika zahteval prevzem, ko spletna stran zahteva občutljive podatke, kot so prijave in gesla, ter prosil za pooblastila za potrditev dejanj, kot je pošiljanje e-pošte. Zavračal naj bi vse škodljive zahteve in blokiral nedovoljeno vsebino.

Umetno inteligentni agent bo na voljo najprej v ZDA za naročnike ChatGPT Pro, ki plačujejo 200 dolarjev mesečno, kasneje pa bo postal dostopen tudi za uporabnike Plus, Team in Enterprise ter se integriral v ChatGPT.

CSE77wAdDLg