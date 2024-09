Oče storitve ChatGPT, vdova nekdanjega direktorja Appla in oblikovalec telefona iPhone bodo delali UI naprave

Sam Altman, Jony Ive in Laurene Powell Jobs sodelujejo pri razvoju naprave na osnovi umetne inteligence.

Sam Altman, soustanovitelj OpenAI, sodeluje z oblikovalskim mojstrom Jonyjem Ivom in Laurene Powell Jobs, vdovo Steva Jobsa, pri razvoju nove naprave na osnovi umetne inteligence. Projekt, ki je še v zgodnjih fazah, naj bi vključeval razvoj inovativne računalniške platforme, ki bo temeljila na zmogljivostih umetne inteligence. Altman in Ive sta idejo začela razvijati po več srečanjih, ki jih je organiziral izvršni direktor Airbnbja, Brian Chesky. Novo zagonsko podjetje zbira kapital, pričakuje pa se, da bo do konca leta 2024 zbralo milijardo ameriških dolarjev sredstev. Podjetje načrtuje razvoj naprave, ki bo imela popolnoma drugačno funkcionalnost kot pametni telefoni, pri čemer je Altman poudaril, da ne namerava konkurirati pametnim telefonom, temveč raziskati potencial nove tehnologije in ponuditi svetu nekaj svežega.