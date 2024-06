Nokia s prostorskim zvokom

Nokia je izvedla prvi avdio in video klic, ki uporablja 3D prostorski zvok.

Pri podjetju Nokia so opravili prvi javni klic prek mobilnega omrežja z uporabo kodeka 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS), ki omogoča klicateljem, da slišijo prostorski zvok v realnem času.

Kodek IVAS je del prihajajoče nadgradnje 5G omrežij, znane kot 5G Advanced, ki obljublja večje hitrosti, izboljšano energetsko učinkovitost, natančnejše pozicioniranje na podlagi celične povezave in več. Trenutno so vsi klici prek mobilnih omrežij monofonski, kar pomeni, da je zvok stisnjen v en kanal. Prostorski zvok pa omogoča občutek, kot da zvoki prihajajo iz različnih smeri, saj se prenašajo preko več kanalov. Nokia pravi, da bi lahko kodek IVAS omogočil prostorski zvok na večini pametnih telefonov z vsaj dvema mikrofonoma. Predsednica Nokie Jenni Lukander je dejala, da postaja ta tehnologija standardizirana, kar pomeni, da jo lahko ponudniki omrežij, proizvajalci čipov in proizvajalci naprav začnejo vgrajevati v svoje izdelke.