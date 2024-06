Na telefonu iPhone bo zaživela prva pretočna storitev za igranje iger

Antstream bo prva uradna aplikacija za pretakanje iger na Applovih telefonih in tablicah.

Pretočni servis Antstream bo ponujal več kot 1300 retro iger iz starih platform, kot so konzole Atari, PS1, Commodore 64, DOS in arkadni avtomati. Na voljo bo na mobilnem operacijskem sistemu iOS od 27. junija naprej. Zagon servisa so omogočila milejša pravila za pretakanje iger, ki jih je Apple uveljavil po povratnih informacijah razvijalcev in pritisku Evropske unije zaradi Uredbe o digitalnih trgih (DMA), ki je bila uvedena za spodbujanje konkurence in preprečevanje spornih praks velikih tehnoloških podjetij.

Antstream običajno stane 5 USD mesečno ali 40 USD letno, vendar bo ob lansiranju na voljo za 4 USD na mesec ali 30 USD na leto.