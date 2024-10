Microsoft ukinja HoloLens

Microsoft je uradno prenehal proizvajati svoja očala HoloLens 2 za mešano resničnost, napravo, ki je bila predstavljena leta 2019 in je veljala za pomemben korak v svetu virtualne in obogatene resničnosti. Po petih letih na trgu Microsoft zaključuje svojo zgodbo z napravo, saj naslednikov ne bo. Podpora za HoloLens 2 bo trajala le še do decembra 2027, nato pa bo tudi to področje opuščeno.

Pri Microsoftu so pojasnili, da se bodo kljub koncu naprave še vedno osredotočali na razvoj programske opreme in storitev na področju mešane resničnosti. Podjetje bo sodelovalo z drugimi partnerji iz sveta mobilne tehnologije in mešane resničnosti, kar pomeni, da njihova prisotnost v tej industriji še ni povsem končana, vendar bo temeljila predvsem na programski opremi in ne več na lastni strojni opremi, kot je bil HoloLens 2.

Nekateri poznavalci industrije, ki delajo z obogateno in virtualno resničnostjo, so dejali, da konec HoloLens 2 ni bil nepričakovan. Po odhodu ključnega vodje projekta Alexa Kipmana leta 2022 so mnogi že napovedovali, da bo Microsoft kmalu prenehal z razvojem te tehnologije. Pomanjkanje prisotnosti HoloLens 2 na pomembnih Microsoftovih dogodkih, kot je bil Build 2022, je le še dodatno podžgalo špekulacije, da je ta naprava dosegla svoj konec.

Eden od pomembnih razlogov za prekinitev je tudi komercialna smiselnost naprave. HoloLens 2 se ni mogel dovolj razviti, da bi dosegel nove preboje na trgu, kjer velika podjetja, kot so Meta in Apple, vlagajo milijarde v razvoj podobnih tehnologij. Microsoftov tekmec Apple je nedavno predstavil svojo napravo Vision Pro, ki s ceno 3499 dolarjev sledi podobni cenovni strategiji kot HoloLens 2, a očitno z močnejšo usmeritvijo na komercialni uspeh.

Kljub temu, da Microsoft ukinja HoloLens 2 za splošni trg, pa ostaja še vedno prisoten v vojaškem sektorju, predvsem v sodelovanju z ameriško vojsko. V okviru programa IVAS (Integrated Visual Augmentation System) bo Microsoft še naprej razvijal in vzdrževal HoloLens 2 za potrebe ameriške vojske, kjer se tehnologija uporablja za izboljšanje zmogljivosti vojakov na bojišču in v drugih vojaških okoljih.

Microsoftova odločitev o koncu HoloLens 2 prihaja v času, ko se tehnologije obogatene in mešane resničnosti razvijajo v novih smereh. Podjetja, kot je Magic Leap, se usmerjajo v model licenciranja tehnologije, medtem ko Meta in Apple iščeta nove komercialne priložnosti. Zdi se, da je Microsoft ocenil, da trenutno nima več interesa za lastni razvoj strojne opreme na tem področju, saj tehnologija še ni dosegla točke, kjer bi bila komercialno dovolj obetavna.