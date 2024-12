Microsoft SQL Server 2025: Umetna inteligenca in napredne funkcije za prihodnost podatkovnih baz

Microsoft je napovedal prihod strežnika SQL Server 2025, najnovejše različice ene najbolj priljubljenih in zanesljivih podatkovnih baz. Ta preizkušena baza podatkov, ki že več kot 35 let podpira poslovne procese številnih podjetij, se v svoji najnovejši izdaji osredotoča na umetno inteligenco (AI), izboljšano zmogljivost in večjo zanesljivost. SQL Server 2025 prinaša funkcionalnosti, ki podjetjem omogočajo, da izkoristijo AI neposredno v svojih podatkovnih okoljih, hkrati pa ostajajo zavezana varnosti in nadzoru nad podatki.

Nova različica vključuje izboljšave, ki izvirajo iz Microsoftove oblačne podatkovne baze Azure SQL. Optimizirano zaklepanje podatkov zagotavlja boljše upravljanje dostopa do podatkov in zmanjšuje tveganje za zaklepe, ki lahko ovirajo delovanje aplikacij. Poleg tega nova optimizacija načrtov parametrov omogoča boljše delovanje poizvedb z dinamičnimi parametri. Podatkovna obdelava v paketnem načinu (batch mode) je hitrejša, kar pospešuje obdelavo velikih količin podatkov, medtem ko izboljšano indeksiranje v stolpcih (columnstore indexing) omogoča učinkovitejše shranjevanje in pridobivanje podatkov.

SQL Server 2025 uvaja tudi podporo za REST API in regularne izraze, kar razvijalcem olajša ustvarjanje bolj dinamičnih in fleksibilnih aplikacij. Podpora za JSON omogoča enostavnejše delo s podatki, ki imajo pogosto spreminjajočo se strukturo, kar je ključnega pomena za sodobne aplikacije, ki delujejo z dinamičnimi podatkovnimi viri. Te funkcionalnosti omogočajo bolj intuitivno in učinkovito obdelavo podatkov brez zapletenih prilagoditev.

Varnost ostaja ključna prioriteta za Microsoft. SQL Server 2025 prinaša podporo za identitete Entra, ki izboljšujejo upravljanje poverilnic in zagotavljajo skladnost z najnovejšimi varnostnimi standardi. Poleg tega je izboljšana zanesljivost pri preklopu v primeru okvare (failover), kar pomeni manj možnosti za izpade in večjo razpoložljivost sistema.

Ena največjih novosti je integracija umetne inteligence z Microsoftovim Copilotom, ki je vgrajen v SQL Server Management Studio (SSMS). Copilot pomaga razvijalcem z avtomatskimi predlogi za kodo, sprotnim dopolnjevanjem in priporočili za najboljše prakse. To ne le pohitri razvoj aplikacij, ampak tudi zmanjšuje možnosti za napake in omogoča boljšo optimizacijo kode.

Poleg Copilota SQL Server 2025 uvaja tudi napredne AI funkcionalnosti, kot je podpora za vektorje v jeziku T-SQL. To omogoča izvajanje kompleksnih AI modelov neposredno v podatkovni bazi, kar poenostavlja razvoj aplikacij, ki uporabljajo generativne AI vzorce, kot je RAG (retrieval-augmented generation). S podporo za REST vmesnike lahko podjetja enostavno vključujejo AI modele iz oblaka ali lokalne infrastrukture, kar zagotavlja večjo fleksibilnost in zmogljivost.

Zaradi naraščajočih zahtev po AI rešitvah in podatkovni obdelavi Microsoft z SQL Server 2025 stavi na to, da bodo podjetja lahko brez težav uporabljala AI tehnologijo v zasebnem oblaku, ne da bi pri tem ogrožala varnost in nadzor nad svojimi podatki. Ta prilagodljivost je ključna za organizacije, ki želijo obdržati podatke lokalno in ne v oblaku.

SQL Server 2025 je trenutno na voljo v zasebni predogledni različici, vendar Microsoft napoveduje splošno dostopnost v letu 2025. Podjetja lahko pričakujejo vsaj pet let glavne podpore in dodatnih pet let podaljšane podpore, kar pomeni varnost in stabilnost vsaj do leta 2035. Čeprav Microsoft razvija številne alternativne rešitve in oblačne storitve, SQL Server ostaja pomemben del njihove ponudbe za organizacije, ki želijo ohraniti tradicionalno infrastrukturo.