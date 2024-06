Microsoft, Meta in Google uvajajo nov standard povezljivosti za podatkovne centre

Vodilna tehnološka podjetja Microsoft, Meta in Google so združila moči pri razvoju novega standarda povezljivosti za podatkovne centre, usmerjenega v podporo hitro razvijajočim se potrebam umetne inteligence (UI).

Standard, poimenovan Ultra Accelerator Link (UALink), je bil predstavljen z namenom izboljšanja zmogljivosti in učinkovitosti podatkovnih centrov, ki gostijo zahtevne AI aplikacije. UALink obljublja povečanje prepustnosti in zmanjšanje latence med različnimi komponentami podatkovnih centrov.

To bo ključno za podporo naprednih AI modelov, ki zahtevajo obsežno obdelavo podatkov v realnem času. Z uvedbo novega standarda pričakujejo zmanjšanje stroškov in povečanje energetske učinkovitosti, kar bo omogočilo hitrejše in bolj zanesljivo delovanje podatkovnih centrov.

Pomemben vidik novega standarda je tudi njegova odprtost, kar pomeni, da bo dostopen širši skupnosti, vključno z manjšimi podjetji in raziskovalnimi inštitucijami. To naj bi spodbudilo širšo uporabo AI tehnologij in omogočilo hitrejši napredek na tem področju.

Pri razvoju UALink so poleg Microsofta, Mete in Googla sodelovala tudi druga vodilna podjetja v industriji, kot so AMD, Broadcom, Cisco, Hewlett Packard Enterprise in Intel. Skupaj so oblikovali ekspertno skupino UALink Promoter Group, ki bo skrbela za nadaljnji razvoj in implementacijo novega standarda.

Na spisku pa opazno manjka družba Nvidia, ki na tem področju ponuja lasten standard NVLink, doslej široko uporabljen v strežniški infrastukturi, ki uporablja gradnike družbe Nvidia. Ostali proizvajalci menijo, da je lastniška tehnologhija na tem področju preveč oimejujoča in sili kupce v izbiro določenih izdelkov in arhitektur.

Z uvedbo UALink standarda bodo podatkovni centri lahko učinkoviteje obvladovali vedno večje potrebe po obdelavi podatkov, ki jih prinaša razvoj umetne inteligence. Zdruzžen nastop tehnoloških velikanov pri razvoju novega standarda predstavlja tudi pomemben korak naprej v evoluciji podatkovnih centrov in napoveduje svetlejšo prihodnost za AI industrijo.