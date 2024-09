Microsoft Copilot 365 - drugi val

Microsoft je predstavil številne posodobitve na področju pomočnika z umetno inteligenco Copilot 365 za pisarniške programe Microsoft 365, ki mu pravijo kar drugi val Copilota. Med novostmi so tudi nekateri novi programi, kot je Copilot Pages, ki umetno inteligenco povezuje tesneje v skupinsko delo v pisarniškem okolju.

Copilot Pages je zasnovan kot prostor, kjer lahko ekipe skupaj ustvarjajo, urejajo in nadgrajujejo vsebine z vključenostjo umetne inteligence. Gre za tako imenovano “večigralsko sodelovanje med ljudmi in umetno inteligenco", kjer so naloge ekip in AI tesno prepletene v realnem času. Funkcionalnost omogoča ustvarjanje strani, kjer lahko uporabniki skupaj z umetno inteligenco dodajajo vsebine iz lastnih podatkov, datotek ali spletnih virov.

Novost temelji na prejšnjih Microsoftovih projektih, kot je Loop, ki ga pogosto primerjajo z Notionom in vključuje pripravo dokumentov kot niz neodvisnih komponent, prilagodljivih glede na potrebe uporabnikov. Pomembna značilnost Copilot Pages je deljenje vsebine prek povezav, kar sodelavcem omogoča hitro urejanje in sodelovanje na istih straneh, podobno kot pri dokumentih Word.

Posebnost nove funkcionalnosti je tesna integracija z BizChat, osrednjim delovnim vozliščem Copilota, kjer je mogoče v obstoječe projekte vključiti podatke iz različnih virov. Microsoft vidi to kot novo delovno paradigmo, kjer tako ljudje kot umetna inteligenca prispevajo k skupnemu cilju na isti strani, v istem dokumentu.

Vzporedno s tem Microsoft uvaja tudi tako imenovane Copilot agente, ki delujejo kot virtualni sodelavci in lahko avtomatizirajo različne poslovne procese. Gre za napredne virtualne pomočnike, ki so zasnovani tako, da nadomeščajo določene ročne naloge in omogočajo večjo učinkovitost. Microsoft 365 Copilot naročniki bodo imeli dostop do posebnega graditelja agentov, kjer bodo lahko ustvarili lastne agente za uporabo znotraj SharePointa ali BizChata. Agenti se bodo pojavljali kot virtualni sodelavci v Teams ali Outlooku, kjer jih bodo lahko uporabniki omenili z @ in jim zastavljali vprašanja.

Nadgradnje Copilota pa niso omejene le na to. Microsoft je razširil funkcionalnosti tudi na ostale aplikacije Office. Tako na primer Excel zdaj podpira integracijo z jezikom Python, kar omogoča uporabnikom napredne analize brez potrebe po programiranju. Uporabniki bodo lahko z naravnim jezikom izvajali analize tveganj, strojno učenje in vizualizacijo kompleksnih podatkov. Poleg tega Copilot zdaj podpira tudi napredne funkcije, kot sta XLOOKUP in SUMIF, ter omogoča boljše oblikovanje pogojnih formatov, ustvarjanje grafikonov in pivotnih tabel.

V PowerPointu je Copilot izboljšan z orodjem za ustvarjanje pripovedi, ki omogoča hitro pripravo osnutka predstavitve. Pri tem lahko uporabi predloge, prilagojene blagovni znamki podjetja, ali slike iz knjižnic SharePoint. V aplikaciji Word pa bo Copilot kmalu omogočil referenciranje podatkov iz e-pošte in sestankov, kar bo olajšalo vključevanje priponk iz e-poštnih sporočil ali povzetkov iz sestankov.

V Microsoft Teams bo Copilot povzel pogovore, ki so se zgodili v klepetu, pa tudi zvočne pogovore v sestankih. To je zasnovano za pomoč organizatorjem sestankov, da ne bi spregledali pomembnih vprašanj ali tem, ki so bila omenjena v klepetu. Outlook pa bo z novimi funkcijami Copilota omogočal avtomatsko urejanje in prioritizacijo e-pošte, kar bo uporabnikom omogočilo boljši nadzor nad njihovimi poštnimi predali.

Microsoft je z novimi funkcionalnostmi Copilot močno izboljšal uporabniško izkušnjo in produktivnost svojih orodij. Še posebej pomembna je možnost primerjave datotek v OneDrive, kjer bo Copilot omogočil enostavno primerjavo do pet datotek hkrati, kar bo pomagalo uporabnikom pri ugotavljanju razlik med dokumenti, ne da bi morali odpreti posamezno datoteko.

Čeprav so bili prvi odzivi na plačljivo različico Copilota mešani zaradi nekaterih hroščev in visokih stroškov, Microsoft verjame, da bo z nadaljnjimi izboljšavami, kot so Copilot Pages in Copilot agenti, uspel pridobiti večje število naročnikov. Podjetje trdi, da več kot 60 odstotkov podjetij s seznama Fortune 500 že uporablja Copilot, pri čemer se je število uporabnikov, ki dnevno uporabljajo Copilot, skoraj podvojilo četrtletje za četrtletjem.