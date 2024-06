Lani je v EU le 8% podjetij uporabljalo umetno inteligenco

Najnoveša razsikava družbe Eurostat razkriva zanimivo analizo rabe umetne inteligence v evroskih podejtijh. Kljub javnemu navdušenju nad sposobnostmi umetne inteligence je bilo lani le 8% podjetij, ki so umetno inteligenco uporabljali v produkcijskem okolju, kar nakazuje, da se navdušenje še ni pobvsem prenslo v praktično rabo.

Najvišji delež podjetij z 10 ali več zaposlenimi, ki uporabljajo tehnologije umetne inteligence, je bil na Danskem (15,2 %), Finskem (15,1 %) in v Luksemburgu (14,4 %). Najnižji deleži so bili zabeleženi v Romuniji (1,5 %), Bolgariji (3,6 %), Poljski (3,7 %) in na Madžarskem (3,7 %). Slovenija je nekoliko nad povprečjem, saj je v naši državi lani umetno inteligenco uporabjalo 11,4% podjetij.

Ko gre za vrsto tehnologij umetne inteligence, ki so jih podjetja uporabljalav letu 2023, je prednjačila avtomatizacija delovnih tokov ter pomoč pri odločanju (programska robotska avtomatizacija procesov, ki temelji na UI), kar je uporabljalo okoli 3 % podjetij. Sledijo analiza pisnega jezika (rudarjenje besedil; 2,9 %) in strojno učenje (npr. globoko učenje; 2,6 %).

Druge vrste tehnologij umetne inteligence, ki se uporabljajo, vključujejo prepoznavanje govora (2,5 % podjetij), prepoznavanje objektov ali oseb na podlagi slik (2,2 %), ustvarjanje pisnega ali govorjenega jezika (generiranje naravnega jezika; 2,1 %) in podpora za avtonomne robote ter samovozeča vozila (0,9 %).