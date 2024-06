iPhone končno tudi v slovenščini!

Apple je na WWDC 2024 napovedal iOS 18, ki prinaša številne nove funkcije, vključno z izboljšavami umetne inteligence, prilagoditvami domačega zaslona in podporo slovenščini.

Foto: mobile.si

Nov operacijski sistem za telefone iPhone in tablice iPad, ki bo po dolgih letih čakanja spregovoril slovensko, vključuje Apple Intelligence, ki bo uporabnikom pomagal pri pošiljanju e-pošte, prihranil čas in omogočil izražanje z enostavnimi pozivi. Funkcije umetne inteligence vključujejo generiranje slik v sporočilih, pametnejše razvrščanje obvestil po pomembnosti in naravnejšo interakcijo s Siri, ki lahko zdaj odgovarja na širši nabor vprašanj in izvaja dejanja znotraj aplikacij, kot na primer iskanje fotografij ali urejanje slik.

Prilagoditve domačega zaslona vključujejo bolj prilagodljivo postavitev ikon, temni način, ki potemni tudi ikone aplikacij, ter novo tematsko orodje, ki omogoča univerzalno uporabo izbrane barve po celotni mreži aplikacij. Nadzorno središče Control Center je bilo posodobljeno z naprednejšimi funkcijami, vključno s širitvijo na več strani in možnostjo zamenjave privzetih ikon za kamero in svetilko z drugimi funkcijami.

Aplikacija Messages omogoča novo oblikovanje besedila in možnost načrtovanja sporočil. iOS 18 prinaša tudi podporo za RCS, kar omogoča boljšo kakovost deljenja slik in videoposnetkov z napravami Android. Aplikacija Photos je bila prenovljena z boljšim samodejnim grupiranjem ljudi in hišnih ljubljenčkov ter možnostjo pripenjanja zbirk za hitrejši dostop. Nova funkcija Genmoji omogoča ustvarjanje prilagojenih emotikonov.

Aplikacija Voice Memos bo zdaj vključevala prepise, medtem ko bo aplikacija Phone lahko snemala klice in samodejno prepisovala pogovore. Apple Intelligence bo jeseni lansiran v beta različici z iOS 18, iPadOS 18 in macOS Sequoia, integracija s ChatGPT pa bo prišla kasneje letos.