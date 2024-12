Huawei s poceni diski SSD

Huawei je z vstopom na trg potrošniških diskov SSD presenetil s serijo eKitStore Xtreme 200E, ki jo odlikujejo konkurenčne zmogljivosti PCIe 4.0 in izjemno nizka cena.

Model diska SSD s kapaciteto 1 TB je trenutno na voljo v Južni Koreji po ceni približno 32 USD, kar občutno presega konkurenco v razmerju med ceno in zmogljivostjo. SSD-ji serije eKitStore Xtreme 200E, ki so bili predstavljeni junija 2024, ponujajo hitrosti branja do 7.400 MB/s in zapisovanja do 6.700 MB/s, kar jih uvršča med najhitrejše naprave z vmesnikom PCIe 4.0.

Komponente, uporabljene v kitajskih SSD-jih, ostajajo večinoma skrivnost, znano je le, da uporabljajo QLC NAND brez vgrajenega DRAM-a. Zaradi sankcij proti podjetju Huawei je verjetno, da so komponente domače izdelave. Strokovnjaki opozarjajo, da tako nizka cena morda ni dolgoročno vzdržna in bi lahko šlo za promocijsko strategijo, s katero želi Huawei utrditi svojo prisotnost na trgu potrošniških SSD-jev.