Huawei bo letos izdelal pol manj telefonov kot sicer

Po pisanju portala Nikkei Asia naj bi Huawei pri dobaviteljih naročil za okoli 70 do 80 milijonov delov za telefone, kar je 60 % manj kot lani. Nekateri dobavitelji menijo, da bo številko kasneje še znižal, na okoli 50 %.

Huawei je zaradi ameriških sankcij, ki se vlečejo še iz časov ameriškega predsednika Trumpa (in se bodo očitno nadaljevale tudi v Bidenovi eri) in zaradi katerih podjetje nima dostopa do Googlovih storitev, pa tudi ne do izdelovalcev procesorjev, v velikih težavah. Nekoč je imelo za cilj biti največji proizvajalec telefonov na svetu, sedaj ga ne najdemo več med prvimi petimi.

Že lani je zaradi tega odprodalo Honor, njihovo podružnico, ki je bila ključna pri zagotavljanju visokih prodajnih številk, saj se je osredotočala na cenejše modele.

Reuters je pred kratkim poročal, da naj bi se podjetje dogovarjalo celo za odprodajo telefonskih serij Mate in P, vendar je podjetje to zanikalo.