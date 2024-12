Google Gemini bere PDF-je

Google je naročnikom na napredni paket umetne inteligence Gemini omogočil nalaganje dokumentov PDF in postavljanje vprašanj o njihovi vsebini.

Google je na letošnji konferenci Google I/O predstavil funkcijo za Gemini Advanced, ki nam omogoča nalaganje PDF-jev in postavljanje vprašanj v zvezi z njimi. Funkcija je zdaj na voljo vsem uporabnikom z naprednim paketom Gemini. Gre za zmožnost, ki nam omogoča, da natančno izluščimo določene informacije iz obsežnih dokumentov, kot so politike zasebnosti ali pogodbe. Za uporabo funkcije si moramo na napravo namestiti operacijski sistem Android 15, se naročiti na Googlovo storitev umetne inteligence Gemini Advanced in jo nastaviti za privzeto digitalno pomočnico na napravi. Po odprtju datoteke PDF prek aplikacij, kakršna je Files by Google, se nato z aktivacijo Geminija pojavi možnost Ask about this PDF.