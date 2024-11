Google Evropi vrača stare modre povezave

Google je v Nemčiji, Belgiji in Estoniji začel kratkotrajni preizkus, v katerem so podrobnejši rezultati iskanja za hotele nadomeščeni s preprostimi modrimi povezavami, ki spominjajo na obliko iskanja iz preteklosti.

Googlovi poskusni zadetki iskanja na star način so namenjeni uskladitvi z zahtevami Digitalnega akta o trgih (DMA) Evropske unije. Podjetje se je v zadnjem letu intenzivno ukvarjalo s prilagoditvami, kar vključuje sodelovanje z Evropsko komisijo in različnimi industrijami, kot so hoteli, letalski prevozniki ter majhni trgovci. Google trdi, da so te spremembe zmanjšale promet na ciljnih spletnih straneh za 30 odstotkov. Še večje prilagoditve zahtevajo primerjalne strani. Google predlaga razširjene in enotno oblikovane enote, ki omogočajo uporabnikom izbiro med primerjalnimi stranmi in spletnimi stranmi ponudnikov, nov format rezultatov, ki primerjalnim stranem omogoča prikaz dodatnih informacij, kot so slike in cene, ter novo oglasno enoto, namenjeno posebej za primerjalne strani.

Evropska komisija trenutno preučuje Googlove predloge za uskladitev z DMA. Čeprav je test hotelskih rezultatov začasen, Google opozarja, da bi lahko spremembe negativno vplivale na njegovo poslovanje ter na podjetja in potrošnike v Evropi.