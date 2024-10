Google bo uporabnike opozarjal na fotografije, prirejene z umetno inteligenco

Google je predstavil novost v aplikaciji Google Photos, ki bo uporabnikom omogočila večjo preglednost glede urejanja slik z umetno inteligenco.

V zadnjem letu so številna tehnološka podjetja pričela v svoje aplikacije vključevati orodja umetne inteligence (UI), ki omogočajo enostavno urejanje in manipulacijo slik ter videoposnetkov. Da bi izboljšali transparentnost glede uporabe te tehnologije, so pri Googlu uvedli oznake, ki bodo uporabnikom omogočale vpogled v to, ali so bile slike spremenjene s pomočjo UI. Nova funkcija bo na voljo kot razdelek AI Info v podrobnostih slike, kjer bo jasno prikazano, katero UI orodje je bilo uporabljeno za urejanje. Na primer, Google Photos že vključuje funkcije, kot sta Magic Editor za izboljšavo fotografij in Best Take za sestavljanje najboljših posnetkov, pri čemer pa nova posodobitev razširja informacije za vse slike, ki jih generativna umetna inteligenca na kakršenkoli način spreminja ali združuje. Oznake bodo jasno označile, ali je bila uporaba UI vključena pri ustvarjanju kompozitne slike ali samo pri estetskih popravkih, kot so osvetlitev, barve ali zameglitev ozadja.

Funkcija bo v aplikaciji Google Photos na voljo že prihodnji teden.