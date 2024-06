Google bo podatke o lokaciji shranjeval le še lokalno

Google Maps uvaja pomembno spremembo glede obravnave lokacij naprave.

Funkcija, prej znana kot Location History, zdaj imenovana Timeline, sledi našim premikom in potovanjem na podlagi lokacije telefona, kar nam omogoča, da ponovno obiščemo vsa mesta, kjer smo bili v preteklosti. Namesto da bi bile te informacije vezane na Googlov uporabniški račun, jih bo podjetje povezalo z napravami, ki jih uporabljamo. Od decembra 2024 naprej jih bo Google namesto v oblak shranjeval lokalno na naših napravah. Pri spletnem velikanu so uporabnikom že poslali obvestilo, da imamo čas do 1. decembra, da shranimo vse svoje pretekle poti na svojo mobilno napravo, preden začnejo brisati stare podatke.

Google je to spremembo prvič napovedal decembra 2023 kot del prizadevanj za povečanje zasebnosti. Podjetje je že prej začelo brisati lokacije, kot so klinike za splave, zavetišča za žrtve nasilja v družini, centre za hujšanje in več iz zgodovine lokacij ter posodobilo Maps, da bi preprečilo dostop oblasti do zgodovine lokacij. Prehod na shranjevanje podatkov na napravi pomeni tudi, da od decembra dalje ne bomo več mogli dostopati do svoje časovnice prek spleta. Če do takrat ne omogočimo novih nastavitev za časovnico, bo Google poskušal prenesti preteklih 90 dni naše zgodovine potovanj na prvo napravo, v katero se bomo prijavili v Googlov račun. Nato bo podjetje izbrisalo vse podatke, starejše od tega.