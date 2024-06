Evropska komisija vzpostavlja Urad za umetno inteligenco

Evropska komisija je 7. junija 2024 predstavila nov Urad za umetno inteligenco, namenjen spodbujanju razvoja, uvajanja in uporabe UI, ki prinaša družbene in gospodarske koristi ter hkrati zmanjšuje tveganja. Ta urad bo imel ključno vlogo pri izvajanju Akta o umetni inteligenci, prvega celovitega pravnega okvira za UI na svetu, ki zagotavlja varnost, zdravje in temeljne pravice ljudi ter pravno varnost podjetjem v vseh 27 državah članicah.

Urad bo podpiral države članice pri izvajanju pravil za splošno namenske modele UI, vključno z ocenjevanjem teh modelov in zahtevanjem potrebnih informacij od ponudnikov. S tem bo spodbujal ekosistem zaupanja vredne UI, ki temelji na znanju znanstvene skupnosti, industrije, civilne družbe in odprtokodnega ekosistema. Namen urada je zagotoviti strateški, skladen in učinkovit evropski pristop k UI na mednarodni ravni ter postati svetovna referenčna točka.

Januarja 2024 je Evropska komisija začela izvajati tudi pobudo GenAI4EU, ki skupaj z uradom za umetno inteligenco podpira zagonska podjetja in mala ter srednja podjetja pri razvoju zaupanja vredne UI, skladne z evropskimi vrednotami in pravili. Ta pobuda prispeva k razvoju novih primerov uporabe in aplikacij v različnih industrijskih ekosistemih, vključno z robotiko, zdravjem, biotehnologijo, proizvodnjo, mobilnostjo, podnebjem in virtualnimi svetovi.

Poleg tega bo urad sodeloval z državami članicami in širšo strokovno skupnostjo prek forumov in strokovnih skupin, ki združujejo znanje različnih deležnikov. Tako bodo odločitve temeljile na celovitih informacijah in strokovnem znanju, kar bo omogočalo boljše razumevanje koristi in tveganj, povezanih z UI.

Ustanovitev Urada za umetno inteligenco predstavlja pomemben korak v prizadevanjih Evropske unije za ustvarjanje varnega, zaupanja vrednega in inovativnega okolja za razvoj umetne inteligence, ki bo koristil celotni družbi in gospodarstvu.