Dokončno slovo igralne konzole Xbox 360

Microsoft je uradno potrdil, da se bosta trgovini Xbox 360 Store in Marketplace 29. julija zaprli.

V Redmondu so lani napovedali zaprtje tržnic Xbox 360 Store in Marketplace, ki ga bodo konec julija tudi udejanjili. To pomeni, da bo dostop do vsebin za konzolo Xbox 360 omejen. Po 29.6. ne bo več mogoče kupovati ali prenašati iger, DLC-jev in drugih vsebin za konzolo Xbox 360. Igre in filme, ki smo jih že kupili bo mogoče igrati na novejših konzolah Xbox One ali Series X/S in gledati na napravah z operacijskim sistemom Windows 10 in 11.

Za številne igralce je to hud udarec in konec ere, ki je z eno najbolj priljubljenih konzol vseh časov prinesla številne veličastne trenutke in vrsto legendarnih iger. Poleg zaprtja trgovin Xbox 360 se Microsoft sooča z drugimi izzivi na področju Xboxa. Nedavno so napovedali povišanje cen za naročnini Game Pass Ultimate in Game Pass Core. Cena Game Pass Ultimate bo narasla s 17 na 20 dolarjev na mesec, medtem ko bo cena Game Pass Core narasla s 60 na 75 dolarjev na leto. Game Pass Core vključuje tudi dostop do iger za osebni računalnik in članstvo v storitvi EA Play.