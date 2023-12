Dobava strežnikov je v letu 2023 upadla za 20%

Vse kaže, da bo dobava strežniških enot za le to 2023 padla za skoraj 20 odstotkov glede na lansko leto, kljub sočasni rasti prihodkov proizvajalcev. Vzrok je vse bolj heterogeno računalništvo, ki spreminja strukturo podatkovnih centrov, pri čemer se povečuje potreba po rešitvah za procesiranje umetne inteligence.

Po poročanju družbe Omdia, prodajni rezultati nakazujejo zmanjšanje števila prodanih strežnikov, vendar so ti precej zmogljivejši in s tem dražji, od tu tudi rast prihodkov. Omdia navaja, da so ta hip najbolj priljubljeni strežniki namenjeni usposabljanju velikih jezikovnih modelov. Primer je Nvidijin strežnik DGX, konfiguriran z 8 grafičnimi procesorji H100 ali A100.

V to kategorijo sodijo tudi drugačne in lastniške strežniške arhitekture, ki pa rešujejo podobne računske modele, kot umetna inteligenca. Sem sodijo Amazonove strežniki, ki uporabljajo lastniške koprocesorje, imenovanimi Inferentia 2. Pa tudi Googlovi strežniki za transkodiranje video posnetkov (VCU) in podobni sistemi Meta Scalable Video Processors.

Raziskovalci trga napovedujejo, da ta trend povečevanja računskih zmogljivosti strežnikov močno spreminja strukturo stroškov v podatkovnih centrih. S tem tempom bodo računski koprocesorji do leta 2027 predstavljali že 30 odstotkov proračunov podatkovnih centrov v primerjavi z manj kot 20 odstotki v prejšnjem desetletju. Poleg obdelave medijev in umetne inteligence podjetje pričakuje, da bodo tudi druge delovne obremenitve, kot so baze podatkov in spletne storitve, v prihodnosti deležne podobnega povečanja povpraševanja.

Ti računsko zahtevni strežniki povzročajo tudi povečanje potreb za napajanje in hlajenje podatkovnih centrov. V prvi polovici leta 2023 so se prihodki iz naslova zagotavljanja električne energije povečali za 17 odstotkov, medtem ko se je poraba sisteme UPS povečala za 7 odstotkov.

Omdia poročilo zaključuje za napovedjo, da bo skupna poraba sredstev za podatkovne centre rasla za 10 odstotkov letno od zdaj do leta 2027, ko bo dosegla skupno 468,4 milijarde USD.