Denarnica, ki ji je mogoče slediti s telefonom iPhone

ESR je predstavil svojo novo denarnico Geo, ki vključuje integrirani sledilnik, združljiv z Applovim omrežjem Find My.

Tradicionalno oblikovana denarnica omogoča v primeru izgube ali odtujitve privzeto iskanje s telefonom iPhonom. Denarnica Geo ima namreč svojo sledilno enoto z vgrajeno polnilno litijevo baterijo, debelo le 1,6 milimetra, kar omogoča več prostora za shranjevanje kartic in denarja. V denarnici je prostora za devet kartic, vključno z dvema okencema za osebne izkaznice, žepom za 10 bankovcev in prostorom za nekaj drobiža. Izdelana je iz veganskega usnja s plastjo za blokado RFID in je na voljo v sedmih barvah.

Baterija v sledilni enoti denarnice Geo je pol tanjša od zamenljivih CR2032 baterij, ki se uporabljajo v Applovih sledilnikih AirTag. ESR kljub temu trdi, da bo tanka baterija, ki se napolni v dveh urah, napajala sledilnik pet mesecev. Denarnica je trenutno na voljo prek kampanje na platformi Kickstarter in je že presegla svoj cilj financiranja. Zgodnji podporniki lahko denarnico naročijo za 41 ameriških dolarjev, medtem ko bo njena prodajna cena po koncu kampanje približno 14 dolarjev višja.